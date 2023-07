151.000 meer dan in 2021 CBS: Vorig jaar 403.000 immigranten naar Nederland

DEN HAAG - Het aantal immigranten dat in 2022 naar Nederland is gekomen, is gestegen vergeleken met een jaar eerder. Vorig jaar kwamen ongeveer 403.000 mensen naar ons land, 151.000 meer dan in 2021. De stijging komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarmee is het migratiecijfer voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.