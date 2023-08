Paniek op Hawaii door hevige bosbranden: tientallen mensen vluchten zee in

Beelden van de situatie ter plaatse tonen bijna apocalyptische toestanden. Op Maui zagen enkele tientallen bewoners geen andere uitweg dan de oceaan in gaan om maar te ontsnappen aan de vlammen. Ze moesten gered worden door de kustwacht. Ook vrijwilligers die een boot bezitten werden ondertussen al opgeroepen om mee te helpen.

„De brand kan een mijl of meer van je verwijderd zijn en een minuut later bij je huis zijn”, zei een lokale brandweerman tegen CNN. Dat de brand zo snel verspreidt, heeft te maken met hevige windstoten, vermoedelijk gelinkt aan Dora, een orkaan van categorie 4 die momenteel enkele honderden kilometers ten zuiden van Hawaii passeert.

Ongekend

„Het feit dat we branden hebben in verschillende regio’s en dat dit het indirecte gevolg is van een orkaan, is ongekend”, vertelt waarnemend gouverneur Sylvia Luke. „De situatie is zeer ernstig.” Heel wat gebieden, waaronder het toeristenstadje Lahaina, worden momenteel geëvacueerd. Er heerst nog veel onduidelijkheid over hoe groot de uiteindelijke schade zal zijn, maar de vrees is groot.

Verschillende huizen en bedrijven zijn verwoest, meer dan 15.000 gebouwen zitten zonder stroom, ziekenhuizen zijn overbelast met verbrande patiënten en meer dan 2.000 mensen zitten vast op de lokale luchthaven. In het westen van Maui is de alarmcentrale nog steeds onbereikbaar als gevolg van neergehaalde zendmasten.

Voorlopig is er nog geen melding gemaakt van dodelijke slachtoffers. Meteorologen verwachten dat de windstoten in de loop van de namiddag beetje bij beetje in kracht zullen afnemen.