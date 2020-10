Definitief geen carnaval in Tilburg, ook alternatieven van de baan

Er wordt ook geen Prins of Raad van Elf gepresenteerd, meldt Omroep Brabant.

„Het is niet haalbaar”, zegt Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg. „Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg.” De gezondheid van de carnavallende Tilburgers en anderen kan niet gegarandeerd worden, volgens de organisatie.

„Met pijn in ons hart en een kras op onze carnavalsziel moeten we jullie helaas melden dat we hebben beslist om alle carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021 af te lasten in verband met de coronapandemie”, zo schrijft de carnavalsstichting in een brief die onder meer naar carnavalsverenigingen is verstuurd.