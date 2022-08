Britse vrouw (55) overleden nadat zij werd vertrapt door koeien

De vrouw werd nog levend aangetroffen en zat volgens getuigen ’volledig onder het bloed’. Ambulancebroeders probeerden haar in leven te houden, maar zonder succes. Enkele maanden eerder zou een man zijn aangevallen door de kudde, ondanks de vele waarschuwingsbordjes die de boer had neergezet in het veld. De koeien zouden met name agressief worden van honden.

Vrienden en familie van de overleden vrouw zijn geschokt door het voorval. Zij omschrijven haar als een dierenvriend en een bekend gezicht in het dorp. Een van hen stelde tegenover lokale media: „De gedachte dat ze vertrapt werd door een koe is gewoon afschuwelijk. Ze at ze niet eens, ze was vegetariër.”