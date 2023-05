Man (47) doodgeschoten in woning Rotterdam, jongen (14) gewond door bijtende hond

Kort voor 16.00 uur werd er geschoten in de woning aan de Rösener Manzstraat. Het doelwit was het 47-jarige slachtoffer. „Reanimatie mocht niet meer baten”, zegt een politiewoordvoerder.

Er waren in totaal vier mensen in de woning toen het gebeurde. De dader sloeg op de vlucht. Een 14-jarige aanwezige raakte gewond toen hij werd gebeten door een hond, die ook aanwezig was. Hoe en waar dat precies gebeurde is onduidelijk. Dit slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een vierde aanwezige bleef ongedeerd. Hij was getuige van het incident en de politie heeft de man ook kunnen spreken. De recherche hoeft dus niet te gissen naar wat er gebeurd is. „We zijn heel nieuwsgierig naar de toedracht”, zegt de woordvoerder. „En we willen de verdachte zo snel mogelijk van straat hebben.”

Geen signalement

Er is bewust geen signalement van de verdachte verspreid. „Omdat we hem zelf zo snel mogelijk willen aanhouden”, zegt de woordvoerder. „Mogelijk is hij in het bezit van een vuurwapen en we willen mensen niet onnodig ongerust maken.”

Op dit moment is het ’niet aannemelijk’ dat de zaak iets te maken heeft met de reeks explosies en geweldsincidenten die Rotterdam de laatste maanden teistert.