Premium Het beste van De Telegraaf

Blokkeerde ’links Twitter’ brisante onthulling over zoon Joe Biden? ’Democraten kregen ruim baan’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

amsterdam - Voor mediareus Twitter was het schering en inslag om controversiële geluiden te censureren. Dat zegt de nieuwe eigenaar, de miljardair Elon Musk die vrijdag via een journalist de ‘Twitter files’ publiceerde. Centraal in die vrijgegeven documenten staat het wegfilteren van een voor president Biden pijnlijk verhaal over wangedrag van zijn zoon Hunter Biden op het sociale medium.