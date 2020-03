Ayatollahs Iran faalden bij bestrijding coronavirus

Iran weigert harde maatregelen te nemen. Zo doet men in de heilige stad Qom nog altijd niet aan ’social distancing’. Ⓒ Foto AFP

TEHERAN - Ayatollah Khamenei ijverde een paar jaar geleden voor een bevolkingsexplosie in Iran, van 80 naar 150 miljoen bewoners. „Daarover doet nu een grap de ronde in Teheran”, zegt Djavad Khadem, oppositieleider in ballingschap. „Die bevolkingsgroei was bedoeld om de bevolking op peil te houden tijdens de coronacrisis.”