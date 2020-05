Basisscholen na coronasluiting weer open: ’Heel fijn om de kinderen te zien’

Nog even een knuffel en dan kan de schooldag beginnen voor de kinderen van basisschool De Kwikstaart in Uithoorn. Ⓒ Anko Stoffels

Uithoorn - Na een sluiting van ruim zeven weken stonden leerlingen en leerkrachten van basisscholen in ons land maandagochtend te trappelen van ongeduld om de lessen in de schoolgebouwen weer te hervatten. Zo ook op De Kwikstaart in Uithoorn. „Het is een hartstikke spannende dag.”