Damian (21) maakt dodelijke val na inval bij ’spontaan feestje’: ’Nachtmerrie van elke agent’

De twintiger viel uit een raam op de vierde verdieping. Zaterdagnacht vier uur, aan de rand van het Antwerpse Theaterplein. Na meerdere meldingen van geluidsoverlast komt een politiepatrouille ter plaatse. Een onbekend aantal jongeren trekt zich in het Ibis-hotel aan de overzijde van de straat niets aan van de avondklok en houdt een feestje. De Belgische autoriteiten spreken van een „spontaan gegroeid feestje”, niets wijst volgens de eerste onderzoeksdaden op een bewust vooraf georganiseerd lockdownfeest, klinkt het.

Er wordt gesproken van verschillende personen, acht in totaal, die meerdere kamers hadden geboekt en elkaar niet kenden. Damian R. (21), afkomstig uit Deurne en met Poolse roots, was er naar verluidt met zijn vriendin. De acht betrokkenen leerden elkaar tijdens de avond kennen en besloten samen een feestje te houden.

Feit is dat het personeel van het budgethotel eerder die nacht al vergeefs verhaal gaat halen op de hoogste verdieping. Wanneer dat niets uithaalt, komt de politie dus ter plaatse. Het sein voor de acht jongeren om zich te verstoppen. Damian R. vlucht naar het raam, opent het, probeert naar buiten te klauteren en valt meters naar beneden. Verschillenden personen, onder wie de agenten, zijn volgens Nieuwsblad getuige van het tafereel.

Op slag dood

Het Antwerps parket liet zondagochtend weten dat de politie-inspecteurs het slachtoffer nog vergeefs probeerden te reanimeren. Ook het medisch personeel kon niets meer doen. Damian R. moet op slag dood geweest zijn door de hevige klap. „De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder de indruk van de feiten en kunnen rekenen op bijstand van de dienst slachtofferzorg.”

Uit de lijkschouwing zal moeten blijken hoezeer het slachtoffer onder invloed van bepaalde roesmiddelen was. Of de overige zeven aanwezigen een coronaboete zullen krijgen of zich later voor de politierechtbank zullen moeten verdedigen, is nog geen uitgemaakte zaak.

Voor het Ibis-hotel legden vrienden van Damian zondagavond bloemen neer. In stilte werd er ook samen gerouwd.

Mentaal welzijn

Ook Antwerps burgemeester reageert geschokt en spreekt van een „tragische dood van een jonge Antwerpenaar.” „Al sinds het begin van de controles op lockdownfeestjes merken we dat mensen zich proberen te onttrekken aan controles door de politie. De veiligheidsdiensten hebben echter ons algemeen belang voor ogen en zijn er om ons te helpen waar nodig. Politiemedewerkers in heel dit land hebben het voorbije jaar bewezen in uitzonderlijke omstandigheden professioneel en integer hun moeilijke opdracht uit te voeren.”

De Wever linkt de dood van Damian R. aan de gevolgen van de lockdown op het mentale welzijn van jongeren en hoopt op een sereen maatschappelijk debat. Vraag is of het noodlottige verhaal daar wel onder valt te scharen.

Een rondvraag in drie andere grote studentensteden – Brussel, Leuven en Gent – leert dat er de voorbije weken geregeld langs daken en door tuinen gevlucht wordt voor agenten. Zo raakte afgelopen weekend in Borgerhout een vluchtende vrouw gewond aan haar schouder toen ze tijdens een controle uit een toiletraam probeerde te ontsnappen. In Brussel werd dan weer een lockdownfeest stilgelegd met 88 aanwezigen. Ook in Gent moest de politie zaterdag meermaals uitrukken. Op één plek zelfs twee keer.

’Nachtmerrie van elke agent’

Toch zijn er de laatste weken niet plots significant veel meer lockdownfeestjes met jongeren, klinkt het. Het schommelt van zone tot zone, van weekend tot weekend. De dood van Damian R. is de eerste in België tijdens zo’n verboden feestje. „Zo’n voorval is de nachtmerrie van elke politieagent op patrouille”, zegt Gents politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Zelfde geluid in Leuven bij woordvoerder Mathieu Caudron. „Als agent probeer je altijd rustig in dialoog te gaan. Pas in tweede instantie volgt de sanctionering. Vluchten ze veilig weg via een tuin of een poort, dan is dat jammer voor ons maar tevens ook het einde van de overlast. Wat in Antwerpen is gebeurd, is natuurlijk diep tragisch voor alle betrokkenen.”