Oorlog in Oekraïne Dag 126 van de invasie LIVE | Poetin sluit spanningen met Zweden en Finland niet uit

Ⓒ ANP / EPA

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vier maanden, maar de hevige gevechten in het oosten van het land zetten zich voort. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.