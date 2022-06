LIVE | President Indonesië begint met 'vredesmissie' tussen Oekraïne en Rusland

Buitenland

LIVE | Johnson en Trudeau maken grapjes over Poetin tijdens G7

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Kiev is zondagochtend bestookt met 14 kruisraketten. Volgens burgemeester Klitsjko probeert Rusland met de raketaanval Oekraïne te intimideren in aanloop naar de NAVO-top in Madrid later deze we...