Verdachte moord Julie van Espen zwijgt tijdens reconstructie

B. heeft bekend de 23-jarige Van Espen op 4 mei te hebben vermoord. De zaak zorgde voor veel opschudding. Hij was ondanks een veroordeling voor een verkrachting op vrije voeten omdat het hoger beroep was uitgesteld, volgens het hof vanwege personeelstekort.

Een dag nadat ze op de fiets was vertrokken voor een afspraak met vriendinnen waren haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje aangetroffen bij het Sportpaleis. Haar lichaam werd weer een dag later gevonden in het Albertkanaal. De politie had een deel van de omgeving afgezet voor de reconstructie.