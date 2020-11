Honderden condoleances voor doodgeschoten chimpansees: ’Zo ga je niet met dieren om’

AMERSFOORT - In twee dagen tijd hebben bijna zeshonderd mensen een condoleance geschreven in een condoleanceregister voor de vorige week in Dierenpark Amersfoort doodgeschoten chimpansees Mike en Karibuna. Het condoleanceregister is een initiatief van onder meer Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft.