Baudet: ’Fantastisch resultaat’

Dat er toch ook wat partijen groter zijn geworden dan FvD, vindt Baudet wel te verklaren. „Er zijn heel veel mensen die bang zijn voor corona, die willen die maatregelen. Maar er zijn ook heel veel mensen die ons verhaal hebben gesteund.”

De FvD-leider is niet teleurgesteld, al zei hij eerder twintig zetels te willen halen. „Hoe meer hoe beter. Maar ik vind dit een fantastisch resultaat. We hebben waanzinnig campagne gevoerd. We gaan onze kiezers geweldig vertegenwoordigen.”

Volgens Baudet vertelt zijn partij een uniek verhaal, waardoor de zetelwinst te verklaren is. „Ik denk dat het komt doordat wij als enige het verhaal vertellen over corona, dat het minder gevaarlijk is dan gedacht. De maatregelen zijn desastreus, die vernietigen onze samenleving. Mensen zijn er klaar mee.”

Baudet reageerde woensdag niet op de uitslag, maar zegt dat het wel in besloten kring is gevierd. „Het was een superfeest, ik ga niet vertellen waar ik was. Het was heel gezellig, we hebben een dansje gewaagd en gaan nu aan het werk.”

Eerdmans kreeg sms van Rutte

Kort na Baudet arriveerde ook Joost Eerdmans op het Binnenhof. Zijn spliksplinternieuwe partij, eind vorig jaar opgebouwd uit de brokstukken van FvD, lijkt op 4 zetels te kunnen rekenen. Met ook nog eens 8 FvD-overstappers in de Eerste Kamer, ziet Eerdmans zichzelf wel aanschuiven in de coalitie. „Wij willen uiteraard dit land naar rechts trekken. Als dat kan, als er voor ons voldoende boter bij de vis zit, is dat voor ons een optie.”

Eerdmans zegt dat hij al een sms’je heeft gekregen van Mark Rutte. Wat hij stuurde? „Gaaf”, zegt de JA21-leider.