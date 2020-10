83-jarige man doodgebeten door eigen hond

„Er is in deze geen misdrijf gepleegd”, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan Het Nieuwsblad. Vrijdag wordt nog een autopsie uitgevoerd.

De hond is opgehaald bij de zoon van het slachtoffer die in de buurt van het natuurgebied woont. Het dier krijgt een spuitje. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat de hond agressief was, in het verleden zou hij al eens een buurman gebeten hebben en ook tijdens zijn vlucht zou hij andere mensen hebben aangevallen. „Het is de allereerste keer dat we zoiets moeten doen in dergelijke omstandigheden. Plezierig is het niet, maar het is onze plicht”, aldus Iris en Marc Dekeyser van dierenasiel De Zorghoeve.

De bejaarde man zou de hond slechts enkele maanden voor zijn dood in huis gehaald hebben.