Vallende sterren dit weekend goed te zien

Vanwege de volle maan is het aantal wel veel kleiner dan vorig jaar, toen het er 110 per uur waren. In het noorden van het land blijft het het langst helder.

Grootste meteorenzwerm die we kennen

De Geminiden is de grootste meteorenzwerm die we kennen. Ze zijn altijd, als het niet bewolkt is, half december te zien. De Perseïden is de bekendste meteorenzwerm. Die is in augustus, zodat door het warmere weer dan meer mensen gaan kijken.

De meteorenzwermen zijn afkomstig van kometen. Die verliezen onder invloed van straling van de zon constant stukjes steen: de meteoroïden. Wanneer dit ruimtestof onze atmosfeer, op 100 kilometer hoogte boven het aardoppervlak, met hoge snelheid binnendringt begint het steentje te gloeien.