Uitbraak processierups is ’eigen schuld, dikke bult’

„De reden van het 'succes' van de eikenprocessierups is dat we een enorme voedselbron opgeworpen hebben", zegt Kuppen van Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Utrecht - De overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups hebben we aan onszelf te danken doordat we overal eiken hebben geplant. Dat zegt boomgoeroe Henry Kuppen die zich al ruim dertig jaar bezighoudt met het plaaginsect. „Het is een illusie te denken dat je ooit deze plaag kunt uitroeien.”