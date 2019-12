VS verhoogt waarschuwing België om ’terrorisme’

„Terreurgroepen gaan door met het voorbereiden van mogelijke aanslagen in België. Terroristen kunnen toeslaan zonder enige waarschuwing, met doelen als toeristenattracties, transportknooppunten, winkelcentra, hotels, clubs, restaurants, gebedsruimtes en parken”, valt te lezen in het reisadvies van de VS.

De dreiging is ondanks de onheilspellende taal niet enorm verontrustend. Na Niveau 2 komen er nog Niveau 3 (’Heroverweeg uw reis’) en Niveau 4 (’Reis niet’). In Nederland geldt het Niveau 2 al een tijdje. Op Amsterdam Centraal werd een terreuraanslag gepleegd op Amerikaanse toeristen.

Waarom het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de risicoinschatting nu opschaalt, is niet bekend. Er zijn geen berichten over concrete dreigingen naar buiten gebracht.