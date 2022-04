Podcast Generatie T. ‘Je kind dik laten worden is kindermishandeling’

Als fastfoodrestaurants hun producten niet snel gezonder maken, moet een verbod op de verkoop van fastfood aan kinderen overwogen worden. Dat is een nieuw idee van het CDA waar veel om te doen is. Gaat dit de stap zijn naar een gezonder leven? Of is de uitbanning van fastfood de zoveelste betutteling in onze maatschappij? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.