De Zaaier van Vincent van Gogh onbeschadigd na bekogeling met soep, lijst wel beschadigd

De Zaaier hangt als bruikleen van het Kröller-Müller Museum in Palazzo Bonaparte, als onderdeel van een Van Gogh-tentoonstelling. Naar verwachting zal het schilderij maandag weer op zaal te zien zijn. Het Kröller-Müller Museum ging er al van uit dat er geen ernstige beschadigingen zouden zijn omdat het wordt beschermd door glas.

De vier klimaatactivisten die de soep tegen het werk gooiden zijn aangehouden. Het schilderij werd na de actie meteen uit de zaal gehaald. „Hoe belangrijk de klimaatboodschap ook is, kunst is weerloos”, schreef het Nederlandse museum vrijdag in een verklaring. „Acties die tot schade kunnen leiden, ten behoeve van welk doel dan ook, wijst het Kröller-Müller Museum ten zeerste af.”

Het werk in Rome is geschilderd in 1888 en uitgeleend door het museum in Otterlo. Palazzo Bonaparte heeft in totaal vijftig Van Gogh-schilderijen te leen gekregen voor een expositie. Van Gogh heeft meer dan dertig tekeningen en schilderijen met het thema zaaiers op zijn naam staan.

Ultima Generazione (Laatste Generatie), een afsplitsing van Extinction Rebellion, zit achter de actie. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA lijmden activisten van deze groep zich eerder vast aan een kunstwerk van Sandro Botticelli. Activisten wereldwijd vragen de laatste maanden aandacht voor de klimaatcrisis door wereldberoemde kunstwerken bij hun acties te betrekken.