Welkom of niet: de wolf gaat en staat waar hij wil

Leeuwarden - Een meerderheid in de Friese Provinciale Staten bestempelde deze week de wolf als ’niet welkom’ in Friesland, maar het lijkt erop dat het machtige roofdier zijn comeback kan voortzetten. Wet- en regelgeving is erop gericht het dier juist zoveel mogelijk ruim baan te geven in heel Nederland.