Wonderkind Laurent (12) heeft IQ van 145 en nu al zijn masterdiploma op zak

Laurent was zaterdag in Vaticaanstad op de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen. Hij was daar op een besloten conferentie over het klimaat, samen met andere topwetenschappers en beleidsmakers. Gebeurt volgens zijn vader Alexander wel vaker: „Vanwege zijn speciale status mag hij die conferenties bijwonen wanneer hij denkt dat ze een meerwaarde hebben om zijn doel te bereiken.”

Onsterfelijk

Dat doel is nog steeds: de mensheid onsterfelijk maken met artificiële organen. Zondag is hij weer een stapje verder gekomen. Op 12-jarige leeftijd heeft Laurent – geschat IQ: 145 – zijn master in de fysica op zak, behaald aan de Universiteit Antwerpen.

De klus was eigenlijk geklaard in één semester, terwijl zijn studiegenoten twee jaar doen over een master in de fysica. Eindresultaat: 88 procent. Magna cum laude, met een overschot van 11 procent. Niet dat hij per se het allerhoogste wil halen. „Ik ken de stof gewoon heel goed, dus ik krijg automatisch een goed cijfer”, zegt Laurent, die tegenwoordig in Antwerpen woont.

Nobelprijswinnaars

Zijn stage deed Laurent in onderzoeksgroep Attoworld in München, samen met professoren uit het wereldvermaarde Max Planck Gezelschap – hofleverancier van nobelprijswinnaars – en de Ludwig Maximilians-Universiteit. „Daar hebben we een studie gedaan met lasers om kanker te detecteren in het bloed van mensen”, zegt hij. „Het was heel leuk om daar in de laboratoria met lasers te werken.”

In de toekomst wil Laurent nog geneeskunde studeren en doctoreren. Maar nu eerst vakantie. „Ik wil eerst een beetje spelen met vrienden en op reis gaan. Ik weet nog niet zeker wat ik precies zal studeren hierna. Ik moet nog wat nadenken. Ik heb nog een hele weg af te leggen om mijn droom te bereiken.”

m

Belgisch-Nederlands wonderkind

De Belgisch-Nederlandse Simons, die eerst in Amsterdam woonde, behaalde in 1,5 jaar zijn gymnasiumdiploma op het Sint-Jozef Humaniora in Brugge, toen hij 8 jaar was. Ook heeft hij meegewerkt aan verschillende projecten.

Simons kwam ook in 2019 in het nieuws, vanwege een vertrouwensbreuk met de TU Eindhoven. Hier volgde Simons de bachelor Electrical Engineering.

Plagiaat

De destijds 9-jarige Simons zou volgens de TU plagiaat hebben gepleegd. Ook zou ook zijn gezakt voor een mondeling examen.

Na een gesprek met de rector is Laurent toen van de universiteit gehaald. „Ze schoven Laurent plots van alles in de schoenen”, zei vader Alexander in 2019 tegen Het Nieuwsblad. Over het plagiaatverhaal zegt hij: „Die paper was officieel nog niet eens ingediend. En dat mondeling examen heeft hij niet eens afgelegd.”