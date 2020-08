Aantal coronabesmettingen onder bezoekers camping Appelhof (Terschelling) stijgt

Eerder woensdag meldde de GGD dat twee jongeren uit Noord-Holland na thuiskomst positief waren getest. Het kan zijn dat ze op de camping besmet zijn geraakt, maar het kan ook zijn dat ze al ziek waren en anderen op de camping hebben besmet. Daarom riep de Friese GGD jongeren die vorige week op de camping waren op om zich te laten testen als ze milde klachten hebben.

De regionale gezondheidsdienst zorgt voor meer testmogelijkheden op het Waddeneiland. In een kerk in het dorp Midsland komt een testcentrum. Die is bedoeld voor jongeren van camping Appelhof. Zij kunnen er zonder afspraak terecht. Ook Terschellingers en andere toeristen met klachten kunnen naar de kerk voor een coronatest.

Kwetsbaren

De GGD denkt niet dat de kamperende jongeren op Terschelling contact hebben gehad met ouderen of kwetsbaren „of dat ze zich buiten de omgeving van de Appelhof intensief hebben gemengd in andere gezelschappen.”

De eigenaar van Appelhof, Geert van Dieren, zegt tegen de Leeuwarder Courant dat de camping de deuren voor de rest van de zomer sluit. Het seizoen zou tot 1 september duren, maar stopt twee weken eerder. Ongeveer achthonderd gasten op de camping gaan naar huis. Op maandag zouden driehonderd nieuwe gasten naar de camping komen, maar zij zijn niet meer welkom.

Het coronavirus is tot nu toe grotendeels voorbijgegaan aan Terschelling. Sinds het begin van de uitbraak zijn twee eilanders positief getest. Niemand hoefde in het ziekenhuis te worden opgenomen en niemand is er overleden aan het virus.

