Excuses Ollongren aan Omtzigt en Hoekstra

De ex-verkenners hebben een en ander toe te lichten. Ollongren had immers de beruchte notitie met de woorden ’Pieter Omtzigt, functie elders’ onder haar arm, toen ze donderdag op stel en sprong het Binnenhof moest verlaten na een vastgestelde coronabesmetting. Hoewel de twee verkenners daar verantwoordelijkheid voor nemen, is nog altijd niet duidelijk wie die tekst heeft opgeschreven.

Ollongren kreeg die ochtend het telefoontje over haar coronabesmetting. Daar schrok ze van. Ze heeft chronische aandoeningen. Ze vertelt hoe ze halsoverkop het Binnenhof moest verlaten. „Ik heb toen in de emotie veel te snel gereageerd. Anderen hebben daar mild over geoordeeld, maar ik zelf ben daar niet mild over.”

Over de beruchte Omtzigt-notitie zegt Ollongren: "Het had er niet mogen staan, maar het stond er wel." Volgens haar was het niet de bedoeling om de positie van Omtzigt of een 'functie, elders' te bespreken. Wie het dan heeft opgeschreven, is nog altijd onduidelijk.

Een brief die maandag naar de Kamer is gestuurd, werd opgesteld op basis van de informatie van Jorritsma en haarzelf, zegt Ollongren. Daar zou de naam Omtzigt niet in hebben gestaan. De twee ex-verkenners zagen dat pas vanochtend. „Even laat als u.”