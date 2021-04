Motie van wantrouwen tegen Rutte, D66 en CDA waarschuwen de premier

„Ik heb wel over hem gesproken, dat is heftig voor hem en dat spijt me ten diepste”, zei Rutte. De excuses zijn volgens Rutte een ’eerste stap in herstel van vertrouwen’. Want ’de gang van zaken is slecht voor het aanzien van de politiek.”

Rutte had even daarvoor een motie van wantrouwen aan zijn broek gekregen van de PVV. Die krijgt steun van de SP, PvdA, FvD, GL, PvdD, Denk, SGP, Volt, JA21 BBB. Dat zijn 72 zetels, net te weinig om de premier naar huis te sturen, al is het kantje boord.

„We zijn door de heer Rutte en door de verkenners voorgelogen”, zei PVV-leider Wilders. Nog altijd is onduidelijk wie voor het kritische CDA-Kamerlid Omtzigt een ’functie elders’ had bedacht. Wel moest de premier na openbaarmaking van documenten toegeven dat hij wél over de positie van Omtzigt (’minister maken’) had gesproken, terwijl hij eerder nog beweerde in geen geval tijdens de verkenning over Omtzigt te hebben gesproken.

D66 en CDA sparen Rutte voorlopig

D66 en CDA steunen de motie van wantrouwen niet en sparen daarmee voorlopig de demissionair premier. CDA-leider Hoekstra markeerde dat de leugen is gedaan door Rutte als VVD-leider, buiten de Kamer, en minder zegt over zijn functioneren als premier. D66-leider Sigrid Kaag zegt nog steeds ’grote twijfels’ te houden over de uitleg van Rutte. De partijen, die mogelijk met de VVD een kabinet gaan vormen, dienen wel een motie van afkeuring in - geen rode, maar een gele kaart. Met de motie keuren D66 en CDA de ’handelwijze’ van Rutte af. „Ik heb nog steeds mijn twijfels over de verdediging en ontkenning vandaag.” Het vertrouwen is geschaad en dat moet in het vervolg van de formatie worden hersteld, zo is de boodschap. De motie van afkeuring wordt aangenomen

De woorden van Kaag wekten hoon bij collega-Kamerleden. „U gelooft Rutte niet en u zegt alleen maar ’foei’, merkt Farid Azarkan van Denk op. Ook SP-leider Marijnissen zei geen touw te kunnen vastknopen aan de redenering van de D66-leider.

Eerder bood ex-verkenner Kajsa Ollongren al haar haar excuses aan tegenover de Tweede Kamer, het CDA en Pieter Omtzigt voor. Zij en de andere ex-verkenner Annemarie Jorritsma stonden donderdagavond in de Kamer om tekst en uitleg te geven over de beruchte Omtzigt-notitie. Ook hun opvolgers Tamara van Ark en Wouter Koolmees werden naar de Kamer geroepen.

De nieuwe verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) komen aan in de Tweede Kamer, nadat ze daar naartoe werden geroepen. Ⓒ ANP

De ex-verkenners hebben een en ander toe te lichten. Ollongren had immers de notitie met de woorden ’Pieter Omtzigt, functie elders’ onder haar arm toen ze donderdag op stel en sprong het Binnenhof moest verlaten na een vastgestelde coronabesmetting. Hoewel de twee verkenners daar verantwoordelijkheid voor nemen, is nog altijd niet exact duidelijk wie die tekst heeft opgeschreven. „Het had er niet mogen staan, maar het stond er wel”, zegt Ollongren. Het waren ’aantekeningen, punten om aan te denken’, verklaarde de ex-verkenner. Uiteindelijk zei ze dat de ambtelijke staf verantwoordelijk was voor de tekst.

Ook de andere voormalig verkenner, Annemarie Jorritsma, moest tekst en uitleg geven. Zij gaf toe wel te hebben opgemerkt dat de onderhandelingsstijl van CDA-voorman Hoekstra opvallend was. Andere fractieleiders vertelden uitgebreider, daar kan de notitie ’onderhandelingsstijl Hoekstra’ volgens haar vandaan zijn gekomen.

Ollongren kreeg die ochtend het telefoontje over haar coronabesmetting. Daar schrok ze van. Ze heeft een chronische auto-immuunziekte. Ze vertelt hoe ze halsoverkop het Binnenhof moest verlaten. „Ik heb toen in de emotie veel te snel gereageerd. Anderen hebben daar mild over geoordeeld, maar ik zelf ben daar niet mild over.”

Geheugen

Een brief die maandag naar de Kamer werd gestuurd, werd opgesteld op basis van de informatie van Jorritsma en haarzelf, zegt Ollongren. Daar zou de naam Omtzigt niet in hebben gestaan. De twee ex-verkenners zagen dat pas vanochtend. „Even laat als u.”

Net als Mark Rutte eerder beweerde, zegt ook Ollongren zich het gesprek over Omtzigt niet scherp voor de geest te hebben. „Het is niet als relevant punt in mijn geheugen gebleven.”

Kajsa Ollongren (D66, rechts) en Annemarie Jorritsma in de Tweede Kamer tijdens een debat over de mislukte formatieverkenning. Ⓒ ROBIN UTRECHT

PVV-leider Geert Wilders is niet overtuigd. „Dit is een paar dagen geleden geleden besproken. Er stond ’je moet wat met Omtzigt: minister maken’, dat heeft u - of een van uw mensen - opgeschreven. Hoe kunt u beweren dat u dat niet meer weet?”

CU-leider Segers accepteert de verklaring evenmin en ook PvdA-leider Ploumen noemt het ’moeilijk te geloven’ dat er geen herinneringen aan het gesprek zijn, terwijl de naam van Omtzigt in aantekeningen van twee verschillende ambtenaren terug te vinden zijn. „Twee ambtenaren konden het wel reproduceren, maar Rutte en verkenners konden dat dus niet”, concludeert CDA-voorman Hoekstra.

Instabiliteit

Ollongren verwijst naar ’berichtgeving’ over de stabiliteit bij het CDA. „Er werd toen veel gezegd en geschreven over mogelijk instabiliteit, en in die context is het blijkbaar besproken.”

Volgens haar was het niet de bedoeling om de positie van Omtzigt of een ’functie, elders’ te bespreken. Wie het dan heeft opgeschreven, blijft vaag. Ollongren stelt dat die notities worden opgesteld door ambtenaren „van de Tweede Kamer die in dienst staan van de verkenners, maar gedetacheerd bij Algemene Zaken.”

Ex-verkenners Jorritsma en Ollongren hebben een en ander toe te lichten. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

„We hebben het gehad over de stabiliteit bij het CDA”, zegt Annemarie Jorritsma, de andere verkenner. Dat ze voor Omtzigt een positie als Kamervoorzitter had geopperd, kan best. „Ik kan dat niet plaatsen. Het is voor mij in elk geval helemaal niet een functie elders.”