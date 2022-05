Dinsdag grote kans op eerste zomerse dag

De afgelopen dagen werden we al voorzien van lenteweer, en ook de komende dagen zet dat door. Zondag schijnt op veel plaatsen de zon, en wordt het 14 tot 20 graden. Na het weekend draait de wind van het noorden naar het zuidoosten en daardoor zal de temperatuur flink hoger uitkomen.

Vanaf maandag kunnen we rekenen op veel zon en wordt het tussen de 21 en 24 graden. In het zuidoosten van het land kan het kwik stijgen tot 25 graden. De kans dat maandag al de eerste regionale zomerse dag van het jaar wordt gemeten is ongeveer 25 procent.

Dinsdag is die kans een stuk groter: er zal iets meer bewolking zijn, maar de lucht is ook aanzienlijk warmer. De temperatuur zal dinsdag landinwaarts kunnen lopen naar 27 graden, wat voor veel regio’s de eerste zomerse dag van het jaar is.

Weer wat kouder

Vanaf woensdag daalt de temperatuur weer een stapje: op de Wadden wordt het rond de 14 graden en in het zuidoosten van het land zal het rond de 23 graden blijven. De afkoeling gaat lokaal gepaard met een enkele bui, weet Weeronline.

Droogte

De droogte in ons land wordt de komende week nijpender. Nu de natuur volop in het groen zit, zal verdamping van vocht met de hoge temperaturen alleen maar sneller gaan.