Meisje (8) Chicago springt uit brandend appartement op matras

Toen de brandweer arriveerde bij het appartement stond het vijfjarige broertje van het meisje ook al klaar om naar beneden te springen. Daarnaast was er nog een broertje van twee jaar oud aanwezig. De brandweer kon de twee in veiligheid brengen zonder dat er nog een gewaagde sprong gemaakt hoefde te worden, schrijft lokaal medium Chicago Tribune.

In de eerste instantie leek het erop dat het meisje eigenhandig het matras naar beneden had gegooid. Later bleek dat een oplettende buur het matras had klaargelegd om de kinderen een uitweg te bieden.

Niet veilig

Volgens Frank Velez, woordvoerder van de Chicago Fire Department, is het niet per se een veilig idee om van driehoog op een matrasje te springen. Maar in dit geval was hij blij dat het meisje de sprong waagde. Voor volwassenen en tieners had het veel slechter kunnen aflopen, stelt hij tegenover de Chicago Tribune. Haar lichte gewicht is haar redding geweest. „Ik zou het niet aanraden om naar beneden te springen. Maar hoe dan ook was het een vindingrijk idee in dit geval.”

Ongedeerd

De moeder van de drie kinderen is gevonden en er is geen aanklacht tegen haar ingediend, meldt de politie van Chicago. Ze was op haar werk toen het voorval zich voltrok en had een buur gevraagd om op de kinderen te passen. Het is niet duidelijk of dit ook de persoon is geweest die uiteindelijk het matras heeft neergelegd.

De kinderen waren ongedeerd na de sprong, maar moesten wel nog even bij het ziekenhuis gecontroleerd worden op eventuele schade als gevolg van het inademen van rook in de woning. Rond 12.00 uur in de middag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Uit onderzoek bleek dat de brand is ontstaan in de keuken van de woning.