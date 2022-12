Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon vermoord miljardairskoppel looft 25 miljoen dollar uit voor gouden tip

Kopieer naar clipboard

Zoon Jonathon Sherman tijdens de begrafenis van zijn ouders. Ⓒ ANP / Associated Press

Toronto - Deze week is het vijf jaar geleden dat miljardairs Barry en Honey Sherman in hun landhuis in Canada werden vermoord. De mysterieuze dood van het stel in 2017 is tot op de dag van vandaag niet opgelost. Het gigantische vermogen van het stel heeft ervoor gezorgd dat de zaak altijd onder de aandacht van het grote publiek is gebleven. Toch grijpt de zoon van het stel het ’jubileum’ van de moord aan om nog eens de aandacht te vestigen op de macabere zaak. Hij heeft een beloning van 25 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders.