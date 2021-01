Hof: 18 jaar cel en tbs voor moorden Maastricht

De rechtbank had de man tot 24 jaar met tbs veroordeeld, maar volgens het hof hield de rechtbank te weinig rekening met de psychose waarin I. verkeerde.

I. sneed op 14 december 2017 eerst zijn Egyptische vriend Abbas de keel door en stak hem meerdere malen. Zo’n tien minuten later belde hij een eind verderop aan en stak hij de Syrische Nabila dood toen zij de deur opendeed. Dochter Enas, die haar moeder te hulp snelde, stak hij in het gezicht. De dochter overleefde omdat een overbuurman ingreep en I. met een moersleutel op zijn hoofd sloeg. Ook de buurman werd gestoken. I. ging er vervolgens vandoor, om niet veel later gearresteerd te worden.

De uitspraak van het hof leidde tot tumult in de zaal door woedende reacties van nabestaanden van de vermoorde vrouw. Dochter Enas vond de uitspraak „oneerlijk”, beet ze de rechters toe. „Hij krijgt maar 18 jaar, ik heb levenslang, hij maakte de levens van de hele familie kapot!” Haar broer zei tegen de rechters dat ze „dom” waren.

Advocaat Vasken Sarkis, die de belangen van de meeste slachtoffers vertegenwoordigt, toonde zich teleurgesteld en hoopt dat het OM de zaak in cassatie zal voorleggen aan de Hoge Raad. De verdachte zelf was, net als zijn raadsman, niet aanwezig bij de uitspraak.

Het hof hield in zijn oordeel rekening met de grote stress en trauma’s van de verdachte, die vlak voor de moorden tot een ernstige psychose leidden. Net als de rechtbank zag ook het hof dat I. deze psychoses deels zelfs veroorzaakt of verergerd had door zijn drugsgebruik. Toch liet het hof dit drugsgebruik niet zo zwaar wegen als de rechtbank.