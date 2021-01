Vaccinatiebewijs EU op de lange baan

Rutte overlegde donderdagavond via video met zijn collega’s uit de 26 andere EU-landen, president van de Europese Raad Michel en president van de Europese Commissie Von der Leyen over de coronacrisis.

Rutte: ’Geen dichte grenzen’

In de lidstaten bestaan grote zorgen over de verspreiding van diverse (besmettelijkere) coronavarianten. Er gaan zelfs weer stemmen op om de grenzen dicht te gooien tussen lidstaten, net als in maart vorig jaar tot aan de zomer het geval was in grote delen van Europa.

Rutte hoopt dat te voorkomen, maar niet-essentiële reizen moeten zo lastig worden gemaakt door het opwerpen van allerlei eisen als coronatesten en verplichte quarantaineperiodes. „Het is ronduit asociaal om nu op reis te gaan”, zegt Rutte over bijvoorbeeld vakantietripjes.

Vaccinbewijs

Griekenland, gesteund door Spanje en Portugal, hoopt op de invoering van een Europees vaccinatiebewijs zodat iedereen die is ingeënt op reis kan. De landen zijn zeer afhankelijk van het toerisme en zien een nieuwe zomer met lege stranden als het ultieme doemscenario.

Maar veel landen, waaronder Nederland, hebben nog een hoop vragen over zo’n vaccinatiebewijs. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog in hoeverre gevaccineerde mensen alsnog het virus kunnen verspreiden. Ook zijn er ethische vragen, waarbij er een tweedeling komt tussen wel- en niet-gevaccineerden. Rutte heeft een advies aan de Gezonheidsraad gevraagd. Dat wordt verwacht in februari.

Een eventuele datum voor invoering is nog niet voorzien. Volgens Rutte is er nog tijd aangezien de vaccinatiegraad in alle landen nog relatief laag ligt.

President van de Raad Michel stelde ook voorzichtig te zijn omtrent de vaccinatiebewijzen. „We begrijpen dat het niet realistisch is om meteen alle consequenties van zo’n bewijs in te kunnen schatten.”

Testen

Commissie-baas Von der Leyen hield een pleidooi bij de lidstaten om meer te testen op varianten van het coronavirus. Dat gebeurt in haar ogen nu nog veel te summier.