Het strand als klaslokaal

Geen muren maar de Mediterranée als uitzicht. Ⓒ REUTERS

LOS NIETOS - De coronacrisis is niet leuk voor kinderen. Toch zijn er ook voordelen aan de pandemie. Tenminste, voor de kinderen van de Felix Rodriguez de la Fuente school in het Spaanse vissersdorpje Los Nietos. Hun klaslokaal is sinds enige tijd het strand.