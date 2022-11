Honderden kilo's vuurwerk in beslag genomen bij controles

In een pand aan de Oudestreek in Zevenhuizen vond de politie na een tip 293 kilo vuurwerk dat mogelijk illegaal is. De dozen met het vuurwerk bevonden zich boven een garage vlak naast een woning. Het vuurwerk was niet op professionele wijze opgeslagen, waardoor grote schade zou kunnen ontstaan, aldus de politie vrijdag. Het vuurwerk was in het buitenland gekocht. De politie onderzoekt om wat voor soort vuurwerk het ging. Naar aanleiding van de vondst zijn geen aanhoudingen verricht.

In een garage van een woning in Swifterbant vond de politie ruim 250 kilo illegaal vuurwerk. De eigenaar van de garage is bij de politie bekend, maar nog niet gehoord. De politie vond de zestien dozen met vuurwerk na een tip.

In Berkel-Enschot vond de politie bij de controle van een bestelbusje in de laadbak 57 kilo professioneel zwaar knalvuurwerk. De 21-jarige bestuurder van het busje is aangehouden. Het gaat om een man die al vaker met de politie in aanraking is geweest.