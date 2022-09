Werk aan de winkel bij nieuw pensioenstelsel, uitstel al ingecalculeerd

Dat is de afdronk van de eerste twee marathondebatten in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. Maandag konden Kamerleden in een bijna twaalf uur durende sessie al hun vragen en zorgen delen. Het waren er zoveel dat minister Schouten ze in het urenlange vervolg op woensdag nog lang niet allemaal heeft beantwoord. Volgende week bepaalt de Kamer hoe het debat verder gaat.

Dat vindt nu nog plaats in de kleinere commissiezaaltjes, er volgt ook nog een nieuwe ronde in de grote plenaire zaal. De Eerste Kamer moet zich daarna ook nog over de nieuwe pensioenwet buigen. De verwachting in Den Haag is dan ook dat invoer per 1 januari aanstaande niet gaat lukken.

Van uitstel naar afstel

Wat sommige oppositiepartijen betreft blijft het niet bij uitstel, maar komt er afstel. Vooral SP en PVV verzetten zich met hand en tand tegen de nieuwe wet, de uitvoering van het pensioenakkoord dat kabinet, werkgevers en vakbonden in 2019 sloten. Ze vrezen dat mensen erop achteruitgaan in het nieuwe pensioenstelsel.

Schouten richt zich meer op de zorgen van PvdA en GL, die tijdens de pensioenonderhandelingen al mee-onderhandelden met de regeringspartijen, om samen de ’pensioencoalitie’ te vormen. Toenmalig minister Koolmees wilde daarmee brede steun regelen om ook na de verkiezingen het nieuwe pensioen door Eerste en Tweede Kamer te loodsen.

Toezeggingen

Om de steun van PvdA en GL te behouden moet Schouten donderdag wel wat toezeggingen doen. Bij de linkse partijen, maar ook bij de coalitie en Kamerlid Omtzigt, leven zorgen over hoe de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel zonder brokken verloopt. Omtzigt mist daarbij, in de huidige onrustige economische situatie, de laatste financiële scenario’s die een commissie voor het kabinet nog uitwerkt. „Dit is de grootste herverdelingsoperatie ooit zonder te weten wie wat krijgt”, zegt het Kamerlid.

In de pensioenwet kunnen fondsen uit twee manieren kiezen om de overstap te maken: de standaardmethode of de zogenoemde VBA-methode. Met name bij die laatste zetten Kamerleden en experts vraagtekens: in individuele gevallen zou een overstap via die methode volgens hen zeer slecht kunnen uitpakken.

VBA-methode

Schouten toont zich in het debat bereid aan die zorgen tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door de standaardregeling ook de standaard te maken bij het overstappen. Fondsen die de andere, complexere, methode willen gebruiken, moeten dat dan uitgebreid beargumenteren. Daarnaast wil Schouten ook een ondergrens introduceren voor fondsen die toch via de VBA-methode overstappen. Bij de standaardmethode zit al een grens van 5 procent financieel voor- of nadeel dat deelnemers mogen hebben van de overstap, zo’n begrenzing kan Schouten ook bij de andere methode toevoegen.

Tegelijkertijd gaat Schouten niet alle potentiële problemen met de pensioenwijziging zelf ondervangen. Bij veel vragen uit de Kamer verwijst ze door naar de vakbonden en werkgevers, omdat het pensioen een cao-afspraak is. De sociale partners moeten ook zorgen voor een soepele overgang, vindt de minister.