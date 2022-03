Duitse geheime dienst mag oppositiepartij AfD in de gaten houden

De autoriteiten verdenken de AfD van banden met rechtsextremisten. De geheime dienst mag voortaan bijvoorbeeld gesprekken van leden afluisteren.

De AfD kan nog bezwaar maken. De partij, tot de laatste verkiezingen de grootste oppositiepartij in het parlement, werd in 2013 opgericht uit onder meer onvrede over de euro. Door interne strijd en rivaliteit maakte de partij een verdere ruk naar rechts, tegen de islam en "buitenlanders". De radicaalste vleugel binnen de AfD is weliswaar ontbonden, maar betrokkenen oefenen nog veel invloed uit, aldus de rechters.

Het deert niet

AfD-kopstuk Erika Steinbach zei eerder dat het haar niet deert dat de Duitse geheime dienst BfV haar partij vanwege rechts-extremisme in de gaten houdt. „Als ze dat officieel doen stappen we naar de rechter.” En dat de éminence grise van de AfD, erevoorzitter Alexander Gauland, ’trots’ is op de „prestaties van Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog”, kan Steinbach evenmin veel schelen.