Dode vrouw gevonden in Sloterplas Amsterdam

Ondanks de inzet van de vele hulpdiensten bleek de vrouw al overleden. De politie is ter plekke een groot onderzoek gestart. Ⓒ AS Media

AMSTERDAM - De politie heeft woensdag in de Sloterplas in Amsterdam een stoffelijk overschot van een vrouw in het water gevonden. De omgeving is ruim afgezet en er is een zogenoemde calamiteitencontainer geplaatst.