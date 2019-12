D-Day voor impeachment Trump

De positie van Donald Trump, hier met zijn vicepresident Mike Pence, lijkt vooralsnog veilig. Ⓒ AFP

Washington - Woensdag wordt een historische dag in het Capitool. Het is nagenoeg zeker dat het Huis van Afgevaardigden zal instemmen met een zogenoemde impeachment van de Amerikaanse president. Dat is voor de derde keer in de geschiedenis; Andrew Johnson en Bill Clinton gingen Donald Trump voor.