Politie verleent eerste hulp aan zwaargewonde man

De man werd even na 19.00 uur gevonden na een melding bij de politie. Agenten hebben de plaats van het vermoedelijke steekincident afgezet met lint. De toedracht is nog onbekend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. „Er wordt met mensen in de straat gesproken. We doen forensisch en tactisch onderzoek naar wat er is gebeurd”, meldt de politie Overijssel op sociale media.

Nieuwstips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn (+31 613650952)