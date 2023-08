Laffe dieven overvallen huis waar minderjarige kinderen alleen thuis zijn

Rond 19.20 uur horen de kinderen gerommel aan de voordeur. Als ze gaan kijken wat er aan de hand is en de voordeur openen, zien ze een man die hun in gebrekkig Engels vertelt dat hij komt schoonmaken. Voordat ze überhaupt de kans krijgen om er iets tegenin te brengen stapt de man het huis binnen.

Snel daarna verschijnen er nog twee mannen. Twee van de verdachten gaan op de bovenverdieping op zoek naar waardevolle spullen, de ander blokkeert de voordeur. De dieven gaan vlug te werk en verlaten razendsnel weer de woning. Onbekend is of ze iets hebben buitgemaakt.

De kinderen zijn erg geschrokken. De politie meldt dat voor hen slachtofferhulp is ingeschakeld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Daders

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Volgens de politie is een van de mannen rond de 25 jaar oud, ongeveer 1,75 meter lang, met een lichtgetinte huidskleur, met bruin krullend haar tot over zijn oren. Een tweede verdachte is volgens de politie een jaar of 30, ongeveer 1,70 lang, met een lichte huidskleur. Hij had ook een mondkapje op. Van de derde verdachte ontbreekt een signalement.

De recherche doet onderzoek naar de laffe diefstal. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.