Nog steeds overal een dun laagje cement in Reuver: ’Alsof het sneeuwde’

Premium Carrière

Freelancers missen netwerken: ’maar dan niet awkward’

Voor werknemers in dienst was het al moeilijk genoeg om de afgelopen tijd contact te houden met hun collega’s, maar voor freelancers waren de netwerkmogelijkheden al helemaal beperkt. Geen netwerkborrels of andere bijeenkomsten, en ook werken in de koffiebar was er niet bij. Toch hebben freelancers ...