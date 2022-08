Vrachtwagen rijdt van dijk in Nieuw-Beijerland, meerdere doden

„We zijn met heel veel hulpverleners aan het werk bij het incident aan de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland”, schrijft de politie Rotterdam op Twitter. Een groot aantal ambulances is ter plaatse en meerdere traumahelikopters zijn ingezet. „Het onderzoek naar de toedracht van het incident is net als de hulpverlening in volle gang.”

De politie kon nog niet zeggen om hoeveel dodelijke slachtoffers het gaat. Een woordvoerder van de politie zegt tegen een verslaggever van RTV Rijnmond dat de dienst eerst zeker wil weten hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn, voordat het uitspraken doet over concrete aantallen. „De hulpdiensten zijn namelijk nog bezig met de berging van het voertuig. Maar dat het er meer dan twee zijn, dat staat vast. De schok hier is in ieder geval enorm. Het is vreselijk wat hier vanavond is gebeurd.”

’Buurtfeest’

Hart van Nederland schrijft dat op het moment van het ongeluk een barbecuefeest van de lokale ijsvereniging IJsclub de Kom aan de gang was. „Er wordt uiteraard zorg voor hen geregeld”, schrijft de politie op Twitter. De autoriteiten zijn op dit moment druk bezig om dit in goede banen te leiden.

De locoburgemeester van de gemeente Hoeksche Waard is op locatie aanwezig, aldus de lokale omroep. Nieuw-Beijerland is onderdeel van deze gemeente.

Een gespecialiseerd bedrijf komt de vrachtwagen zaterdagavond bergen, daarna zullen specialisten ook de lichamen van de slachtoffers gaan bergen, stelt de woordvoerder tegen RTV Rijnmond. De politie heeft de chauffeur aangehouden voor verhoor, meldt de NOS.

Op de plaats van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels. Rondom de vrachtauto, voorzien van een Spaans kenteken, worden inmiddels hekken geplaatst om de vrachtauto en mogelijke slachtoffers te bergen. Daarvoor is een kraanwagen opgeroepen.

Tips? Stuur een bericht naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in uw telefoon: +31 613650952.