Vrachtwagen rijdt van dijk tijdens buurtfeest: ’Hij ging dwars door die tent heen’

De politie kon zaterdagavond nog niet zeggen om hoeveel dodelijke slachtoffers het precies gaat. Voor exacte aantallen wil ze eerst zekerheid hebben. Die kan pas worden gegeven wanneer de vrachtauto geborgen is. Een bergingsbedrijf is daar rond 22:45 uur mee begonnen. Er liggen daaronder nog enkele omgekomen mensen, aldus de politie eerder op de dag. „De schok hier is in ieder geval enorm. Het is vreselijk wat hier vanavond is gebeurd.”

Zwarte schermen

De dijk is aan twee kanten door de politie afgezet. De plaats des onheils is afgezet met zwarte schermen en rood-wit gespannen linten. Bij het dorpje Zuidzijde reden politie- en brandweerwagens af en aan.

Buurtfeest

Het incident vond vlakbij het huis van Louis Zagwijn plaats. „Ik hoorde plotseling sirenes, terwijl ik thuis tv zat te kijken. Het is afschuwelijk, een buurtfeest met de ijsclub. Hij reed dwars door die tent heen. Als ik niet zo ter slecht ter been was, zou ik ook bij de barbecue zijn geweest. Wie weet hoe het dan afgelopen was. De politie zei tegen ons dat we maar beter niet kunnen kijken. Het is vreselijk. Ik woon hier al 40 jaar, maar heb nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt.”

Sommige inwoners leven tussen hoop en vrees. ’Zijn er doden gevallen’, vraagt een voorbijganger vertwijfeld. Een vrouw vertelt dat haar kind ’ook even kwijt was’. „Maar gelukkig is ze nu terecht.” Een lid van de ijsclub loopt met een strak gezicht door de zwarte schermen, die verder voor anderen dicht worden gehouden.

De politie meldt dat buurtbewoners worden opgevangen en dat er slachtofferhulp wordt verleend.

Chauffeur

De chauffeur, een 46-jarige man uit Spanje, bleef ongedeerd en is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het incident. De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen, volgens een woordvoerster blijven „alle scenario’s open”.

Ravage

De dijk, die bij het dorp ligt, loopt scherp af, met in de berm weinig uitwijkruimte. Op de plaats van het ongeluk is een grote ravage zichtbaar, met onder meer omver gereden picknicktafels. Rondom de vrachtauto, voorzien van een Spaans kenteken, waren hekken geplaatst. Een gespecialiseerd team heeft de vrachtwagen zaterdagavond geborgen. Hierdoor konden gespecialiseerde mensen ook de lichamen van de slachtoffers bergen.

