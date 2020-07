Duitse politie zoekt in volkstuincomplex naar lichaam Maddie McCann

Volgens de plaatselijke krant, de Hannoversche Allgemeine, is het complex helemaal ontruimd en worden bij de zoektocht onder meer speurhonden en een graafmachine ingezet. Om pottenkijkers tegen te gaan zijn hoge hekken rond de locatie geplaatst. Justitie wil alleen bevestigen dat de zoektocht te maken heeft met de verdwijning van Maddie, maar geeft verder geen details.

Het volkstuincomplex waar naar het stoffelijk overschot van Maddie wordt gezocht.

McCann wordt sinds 2007 vermist. Begin juni kwam een Duitser in beeld, die mogelijk betrokken was bij de vermissing. Deze Christian B. zat al vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf en is in hechtenis aangehouden. B. woonde enkele jaren in Hannover en is daar onder meer veroordeeld voor fraude en diefstal.

De Duitse verdachte woonde eerder in Portugal, vlakbij de plek waar de destijds 3-jarige Maddie verdween. De kleuter was met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz. Eerder deze maand werd ook in Portugal al naar het lichaam van McCann gezocht. De Duitse politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven is.