Vrouw zwaargewond door explosie bij woning in Zwolle

ZWOLLE - Bij de voordeur van een woning in Zwolle is in de nacht van vrijdag op zaterdag een projectiel ontploft. De bewoonster raakte hierbij zwaargewond. Volgens de politie was de vrouw tijdens de explosie in de gang achter de voordeur. De voordeur liep forse schade op en ook andere zaken in de woning raakten beschadigd. De overige gezinsleden in het huis raakten niet gewond.