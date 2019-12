Twee honden na uren uit auto bevrijd

„Meerdere mensen gaven te kennen de auto niet te herkennen en dat deze al zeker enkele uren onafgebroken stond geparkeerd. „Wij hebben op geen enkele wijze contact kunnen krijgen met tenaamgestelde van de auto of familie daarvan”, zo laat de politie weten op Facebook.

Uiteindelijk is besloten om het rechter voorruit in te slaan. „Dit om de honden de noodzakelijke verzorging te kunnen geven. Auto is afgetakeld ter zaakwaarneming. En de hondjes zijn hun enerverende dag aan het doornemen onder het genot van een hapje en een drankje op een warme opvangplek.”

Of hun baasjes zich uiteindelijk nog gemeld hebben, is niet duidelijk.