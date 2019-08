Straling fors omhoog bij explosie Archangelsk

De explosie was 8 augustus naar verluidt tijdens een proef met een nieuwe raketmotor, mogelijk voor een nieuwe raket die vanaf een vaartuig moet worden afgevuurd. Het onderzoekscentrum van Rosatom ligt aan de kust naast Severodvinsk, ruim 35 kilometer ten westen van de havenstad Archangelsk. De gemeente Severodvinsk meldde meteen dat de straling er korte tijd erg hoog is geweest.

Bij het ongeluk zijn volgens de Russische autoriteiten vijf ingenieurs van Rosatom om het leven gekomen. Medisch personeel dat na de ontploffing bijstand verleende, is volgens persbureau TASS naar Moskou gestuurd voor medisch onderzoek. Zij zouden verklaringen hebben getekend dat ze hun mond houden over dit incident. Er is niets bekendgemaakt over wat er precies ontplofte en wat de oorzaak was.

De Russische autoriteiten hebben inwoners van het nabijgelegen Njonoksa dringend aanbevolen hun dorp te verlaten, nu in de buurt werkzaamheden plaatsvinden na het ongeluk met de raketmotor. „We hebben een kennisgeving ontvangen over de geplande activiteiten van de militaire autoriteiten. In dit verband is de inwoners van Njonoksa gevraagd om het grondgebied van het dorp te verlaten vanaf 14 augustus”, aldus de autoriteiten in Severodvinsk.