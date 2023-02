Politie verijdelt mogelijke aanslag Miss België-verkiezing, man opgepakt met wapens en kogelvrij vest

In de loop van zaterdagmiddag kwam er een verontrustende melding binnen bij de politie. Naar verluidt was het een politiezone uit Belgisch Limburg die een bericht had onderschept van de partner van een man die dreigde met een aanslag tijdens de Miss België-verkiezing. Dat vond zaterdagavond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. In de loop van de middag nam de nervositeit bij de politie toe omdat het bericht intussen geverifieerd kon worden en het duidelijk was dat dit serieus genomen moest worden.

De politie riep versterking in van andere korpsen en de Belgische federale politie en stuurde een indrukwekkende troepenmacht richting Plopsaland. Politiemensen stonden bij de ingang en op de parkeerplaats en verschillende politiewagens reden rond in de buurt. Langs de afrit van de E40 in Adinkerke stonden twee motoragenten om het verkeer in de gaten te houden. Ook andere invalswegen werden gecontroleerd en de politie hield ook constant bewakingsbeelden in de gaten.

Ⓒ ANP

Wapens op zak en in voertuig

Aan het begin van de avond slaagde de politie erin een verdachte op te pakken. Naar verluidt ging het om een man die in een gehuurde Tesla naar het event was gereden. Dat kon hij echter niet bereiken doordat de politie hem kon onderscheppen voordat hij ter plaatse was. De man werd onmiddellijk gearresteerd en onder begeleiding van verschillende politiewagens overgebracht naar de politiecel. „De man werd opgepakt met een wapen op zak en een wapen in zijn voertuig”, zegt Eric Van Der Sypt van het federale parket. „Hij wilde een aanslag plegen. Hij wilde iets doen wat heel slecht kon aflopen.” Meer details wilde het parket niet kwijt.

Omdat de meeste gasten pas verwacht werden rond 18.30 uur en de man ruim daarvoor opgepakt werd, hebben de meeste bezoekers aanvankelijk misschien weinig gemerkt van het tumult rond Plopsaland. Al stond er voor het event wel nog steeds meer politie dan anders. Later op de avond werd de zaal uiteindelijk ontruimd. Het is niet duidelijk of de organisatie aanvankelijk op de hoogte was van de dreiging maar in ieder geval werd ervoor gekozen om geen extra paniek te veroorzaken.

Later op de avond werd de zaal uiteindelijk ontruimd. „Er is een korte vertraging vanwege een veiligheidsissue, we gaan de live-uitzending met een uur uitstellen”, werd er zaterdagavond in de foyer van het theater aangekondigd. „De zaal moet eerst volledig worden nagekeken.” Ook de hulpdiensten zijn ter plekke. De politie is momenteel in de zaal op zoek naar een wapen. De man had namelijk een vergunning voor vijf wapens, maar er werden slechts vier wapens gevonden. Er is ook een huiszoeking aan de gang in Limburg.