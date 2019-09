Alleen roetveegpieten bij intocht Apeldoorn

Het Sinterklaasjournaal begint op maandag 11 november, de intocht is op zaterdag 16 november.

Ook vorig jaar, in Zaandijk en de Zaanse Schans, had Sinterklaas alleen gezelschap van pieten met roetvegen op hun gezicht. Sinds 2014 is de NTR bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen.