Verpleegkundige (30) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij dood patiënten

Ⓒ ANP / Marcel J. de Jong

NOORDENVELD - Een 30-jarige man is afgelopen maandag aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, ten tijde van de coronapandemie.