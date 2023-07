Russische inlichtingenchef: met hoofd CIA gesproken over Oekraïne

Amerikaanse media meldden eerder al dat er eind juni contact was geweest tussen Burns en Narisjkin om de korte opstand van het huurlingenleger Wagner te bespreken. Volgens The New York Times en The Wall Street Journal had Burns opgebeld om de Russen ervan te verzekeren dat de Verenigde Staten daar niet bij betrokken waren.

Hoewel er momenteel erg weinig contact is tussen de VS en Rusland, houden de hoofden van de geheime diensten sinds de oorlog in Oekraïne wel contact met elkaar. Narisjkin zegt tegen TASS dat het zelfs denkbaar is dat de twee elkaar zullen ontmoeten. De laatste keer dat dat gebeurde was voor zover bekend in november in Turkije.