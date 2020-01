Proefrit met peperdure Morgan eindigt tegen boom

De auto, die voor een blokje om was meegenomen bij Louwman Exclusive, raakte in een slip en botste op een boom. De 140.000 kostende Morgan Plus Six raakte zwaar beschadigd.

Bij Louwman zijn ze geschrokken van het bericht. „We hebben vernomen dat de chauffeur uit voorzorg naar het ziekenhuis is gebracht en hopen het beste voor hem”, aldus een woordvoerster. Wat voor letsel hij heeft is onbekend.

Het ongeluk gebeurde om de hoek bij het autobedrijf. „De politie onderzoekt het ongeval en die resultaten zijn nog niet bekend. Het belangrijkste is dat de bestuurder het goed maakt.”

De vrijwel nieuwe wagen, die achterwielaandrijving heeft, raakte op een gladde Proostwetering waarschijnlijk door kinderkopjes in het wegdek in een slip.

Van de Plus Six staan in ons land zes exemplaren geregistreerd.